Cagliari, Pisacane: "Contro il Parma servirà una difesa quadrata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista di Cagliari-Parma, Fabio Pisacane, difensore del club isolano ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito cagliarinews24.com: "Ho messo al primo posto il Cagliari, da questa terra se non mi dicono “vattene” non me ne vado. Ci sono difficoltà, sabato abbiamo visto la sofferenza dei pastori: è grave, siamo con loro. La crisi? Ci manca solo una cosa: vincere una partita. Il gruppo per fortuna c’è, glielo assicuro. Bisogna stare tranquilli, il futuro è nelle nostre mani. La gente chiede impegno. Ora occhi al Parma, serve una difesa di squadra ma soprattutto lo stadio pieno. Dobbiamo tirare tutti insieme fuori le risorse che abbiamo".