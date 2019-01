© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabio Pisacane, difensore fresco di rinnovo col Cagliari, ha parlato in zona mista dopo il pareggio contro l'Empoli: "Volevamo vincere ma se prendi due gol in pochi minuti significa che qualcosa non è andato. Aver riacciuffato il pari al 91' significa e dimostra che questa squadra a un'anima. Abbiamo affrontato un avversario con un'identità precisa. Nel primo tempo avremmo potuto segnare di più, ma non l'abbiamo fatto e in Serie A sono errori che alla fine si pagano".