Cagliari, Pisacane: "Dobbiamo uscire da questo momento difficile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il ko con il Milan: "Ho avuto il piacere di marcare Ibra per la prima volta, anche oggi ha dimostrato le sue doti. Ha toccato tre palle: ha fatto un gol, ha preso un palo e la seconda rete gli è stata annullata. Abbiamo preso un gol evitabile, il Milan ha gestito il vantaggio ed alla fine ha raddoppiato".

Mancanza di ritmo rispetto a qualche settimana fa? "Nel girone d'andata abbiamo spinto tantissimo, è evidente che c'è un po' di stanchezza. Non è un alibi ovviamente, dobbiamo uscire da questo momento difficile".

La prossima sfida con il Brescia? "Dobbiamo spingere al massimo sempre, quello che abbiamo dato fino ad oggi non basta. Serve un pizzico in più di follia per andare al doppio degli altri. È un campionato difficilissimo e lo sappiamo. Dobbiamo stare tranquilli, il campionato è ancora lungo".