Cagliari, Pisacane: "Il duello con Quagliarella è stato affascinante"

Il difensore del Cagliari Fabio Pisacane ha analizzato così la sconfitta con la Sampdoria ai canali ufficiali del club sardo: "Quagliarella? Marcare attaccanti di questo calibro mi affascina. Dispiace che abbia segnato nel modo più semplice possibile- Avevamo preparato bene questa partita, in campo abbiamo fatto tutto quel che ci chiedeva il mister. Ad inizio ripresa la Sampdoria ci ha messo sotto pressione, com’era logico, dato che è una grande squadra: dovevamo superare questo momento, purtroppo è arrivato il rigore che ha determinato l’incontro. Sono sicuro che senza questo episodio la gara avrebbe preso un’altra piega. Ripartiamo dalle molte cose buone; tra qualche giorno rigiochiamo, non è il caso di restare a piangerci addosso".

Sulle assenze: "Non mi piace parlare di assenze, in segno di rispetto verso chi è andato in campo e non ha fatto rimpiangere chi non c’era. Ad inizio stagione vengono formate rose di 25 giocatori, siamo tutti all’altezza ed è un buon banco di prova per gli elementi meno impiegati che possono far capire di poter essere utili alla causa”.

Sull'esordio di Doratiotto: “Gli ho detto di stare tranquillo, di giocare come se fosse una partita della Primavera. Ha realizzato il sogno che aveva da bambino, è successo anche a me, posso capire quel che ha provato. Avrà tempo nei prossimi giorni di metabolizzare ciò che gli è capitato".