© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il gol alla Fiorentina per suggellare un inizio di stagione alla grande. Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato dei sogni dei sardi dopo l'avvio super in Serie A. Dall'idolo Cannavaro, conosciuto a Dubai, alla forza del gruppo in Sardegna: "Siamo più compatti e la nostra fase difensiva parte dall'attacco".

Su Maran e la Nazionale - Parole al miele per il suo allenatore: "È un allenatore pratico, sa ciò che vuole e non si piange addosso". Infine un pensiero anche a una possibile convocazione in Nazionale: "Non mi precludo niente, le mie prestazioni ultimamente sono buone e Mancini è un uomo di buon senso".