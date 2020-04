Cagliari, Pisacane: "Mi auguro che questo momento insegni a molti il valore dell'altruismo"

Ospite di SkySport il difensore del Cagliari Fabio Pisacane ha raccontato le proprie impressioni in merito al difficile momento attuale, con l’emergenza sanitaria in atto a causa del Coronavirus: “La mia lotta contro la sindrome di Guillan Barré? A chi sta lottando posso dire che io all’epoca ero poco più che un bambino. La differenza allora la fece la mia voglia di vivere e il supporto dei miei cari. La cosa più terribile oggi è che chi lotta contro questo nemico invisibile lo deve fare nella solitudine. È una partita dura, per questo almeno idealmente dobbiamo restare uniti”.

Come trascorre la giornata?

“Sto facendo il papà a tempo pieno, di solito non riesco a essere presente quanto vorrei. Non è un peso, anzi: con i miei figli sto bene. Leggo un po’ di ironia sul web sulla fatica di intrattenerli, ma per me sono la gioia più grande. Vorrei che imparassero da questa esperienza quello che cerco sempre di trasmettergli: dare valore alle cose semplici”.

Il rientro in campo?

“A me piace parlare sempre di stati d’animo, sono il motore che fa andare avanti. Una predisposizione d’animo giusto ti mette nelle condizioni migliori per affrontare la vita. Mi auguro che questo momento insegni a tutti ciò conta di più: l’aiutarsi, essere altruisti. Siamo un paese fantastico e lo stiamo dimostrando anche adesso. Sono fiducioso, da questa batosta ne usciremo più forti”.