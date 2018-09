Cagliari, Pisacane: "Pareggio giusto ma abbiamo sprecato tanto"

© foto di Federico Gaetano

Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, ha analizzato lo 0-0 di ieri contro la Sampdoria ai microfoni della stampa. Ecco quanto riportato da SampdoriaNews: "E' un peccato non aver concretizzato le tante occasioni ed anche normale che non si possono tenere questi ritmi per novanta minuti. Quando si fanno questi primi tempi bisogna almeno cercare di evitare di neutralizzare le palle gol che ci creiamo. Diciamo che ai punti è un pareggio sicuramente giusto. Zero vittorie interne? Di fronte ci sono passate squadre non semplici. Abbiamo fatto ottime prestazione, peccato. Le vittorie le meritano i nostri tifosi, sono convinto che alla lunga usciranno i veri valori del Cagliari. Gli applausi del pubblico? Fanno tanto piacere, soprattutto per l'aspetto umano. Sono qui da quattro anni, ormai mi sento a casa. L'Inter? Affronteremo una formazione da vertice, andremo lì per cercare di rendergli difficile la vita".