© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Cagliari Fabio Pisacane è stato intervistato da Il Messaggero alla vigilia della sfida con la Lazio: "Le squadre ci studiano e ci temono. Negli anni passati, tranne la scorsa stagione, ha sempre avuto difficoltà qui a Cagliari. Veniamo da una lunga striscia positiva e faremo di tutto per mettere in difficoltà i biancocelesti. Immobile? Non mi stupisce, da anni gioca a questi livelli. Per fermarlo serve la collaborazione di tutta la squadra, non solo dei difensori. Un sogno? Il Cagliari tra le grandi anche a fine campionato".