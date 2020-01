© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, ha parlato ai microfoni ufficiali del club sardo in vista della prossima trasferta di Tim Cup contro l'Inter: "Non abbiamo mai snobbato la Coppa Italia - riferisce -, cercheremo di fare la nostra figura anche martedì. Ci teniamo a far bene, vediamo cosa dirà il campo", riporta il sito ufficiale della società rossoblù.