Cagliari, Pisacane tentenna di fronte l'interesse del Sassuolo

© foto di Federico Gaetano

Fabio Pisacane tra Cagliari e Sassuolo. Il difensore classe '86 gioca in Sardegna dall'estate 2015 e, come già scritto negli ultimi giorni sulle colonne di TMW, interessa ai neroverdi. Tuttosport oggi in edicola aggiorna la situazione scrivendo che l'ex Avellino e Ternana tentenna dopo l'interesse manifestato dal club emiliano.