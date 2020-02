© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Pisacane torna a Genova da avversario, per sfidare il Genoa con la maglia del Cagliari. Non una città qualsiasi per il terzino dei sardi, che proprio nel capoluogo ligure, ai tempi della militanza nelle giovanili del Grifone, ha sconfitto la sindrome di Guillain-Barré. Sulle pagine del Corriere dello Sport, il difensore campano classe '86 ne parla così: "Non dimentico che è la città in cui mi hanno ridato la vita per la seconda volta. Nel 2001, in certi posti nessuno conosceva quella malattia".

Cosa vi manca per l'Europa?

"Forse un po' di malizia, abbiamo grandi risorse: con Pereiro e Paloschi possiamo fare ancora meglio".

Vi aspettavate questa classifica?

"Penso che a sedici giornate dalla fine il sesto posto sia inaspettato. Stiamo facendo bene, potrebbe essere un campionato strepitoso senza qualche punto lasciato per strada".