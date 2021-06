Cagliari, possibile scambio di prestiti con il Genoa: Ghiglione in Sardegna, Vicario al Grifone

vedi letture

Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, Guglielmo Vicario, giovane portiere del Cagliari, non vorrebbe vivere un'altra stagione da secondo e lo ha già fatto sapere alla società. Nelle ultime ore il suo entourage ha sondato il terreno per un trasferimento al Genoa, ma il Cagliari non vorrebbe perderlo a titolo definitivo e studia uno scambio di prestiti con l’esterno destro classe ‘97 Paolo Ghiglione che piace alla squadra di Semplici.