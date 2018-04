Cagliari, probabile un nuovo ritiro dopo il ko contro la Sampdoria

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Diego Lopez alla guida del Cagliari è quanto mai incerto, con la dirigenza dei sardi che da ieri si interroga la decisione giusta per dare una scossa alla squadra in vista di queste tre giornate fondamentali per restare nella massima serie. Intanto sono stati cancellati tutti i permessi ai giocatori e non è da scartare l'ipotesi che la squadra torni in ritiro per preparare la sfida contro la Roma. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.