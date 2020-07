Cagliari, quale futuro per Nandez? Napoli alla finestra, club di Premier in pressing

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro al Cagliari di Nahitan Nandez. Per il quotidiano le squadre dietro al centrocampista uruguayano sono tante e diverse e la società del presidente Giulini potrebbe decidere di cederlo per far quadrare i bilanci. Su Nandez la squadra italiana più attiva è il Napoli, ma l'ex Boca Juniors ha mercato soprattutto in Inghilterra: il West Ham è pronto a tornare all'assalto dopo gli interessamenti di gennaio, ma il suo agente sta lavorando anche con Chelsea e Arsenal per capire i margini di una eventuale trattativa.