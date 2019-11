Cagliari, quando il centrocampo fa invidia alle big

© foto di www.imagephotoagency.it

Il trascinatore Nainggolan e i trattori Nandez e Rog. E poi Castro, Ionita, Cigarini, Deiola e l'ultimo ad andare a segno, quel Toto Oliva che fino a qualche mese fa sembrava solo un investimento sbagliato e che adesso, dopo un ritiro estivo a mille, pian piano si sta ritagliando i suoi spazi. Non c'è dubbio che il reparto più forte del Cagliari sia il centrocampo, tra titolari e (presunte) riserve: una serie di elementi che, tutti insieme, formano una batteria da fare invidia ai top club della Serie A. Tanto che, ormai da inizio stagione, il buon Rolando Maran ha deciso che due dei tre cambi di ogni partita, in condizioni normali (quindi al netto di infortuni o espulsioni) sono per la mediana: Rog e Ionita si danno spesso il cinque di fianco al quarto uomo, così come Castro ha spesso rilevato il Ninja e l'uruguaiano, mentre Oliva è ufficialmente il cambio del Ciga, dopo aver vinto il ballottaggio con Bradaric, rispedito in Croazia all'Hajduk Spalato. Un turnover che sta producendo i suoi effetti positivi in fase realizzativa, grazie ai 2 gol per il Pata e uno a testa per Nainggolan, Nandez, Oliva e Rog, se si considera anche la Coppa Italia.

CICLO CONTINUO, MA NON DAVANTI – D'altronde la continua rotazione degli elementi a disposizione (per ora è rimasto fuori soltanto Deiola) è la forza trainante di questo gruppo: chi sta fuori sa che verrà presto il suo turno, sia in difesa che a centrocampo. Diverso, invece, il discorso per l'attacco dove, in assenza di Pavoletti, Simeone e Joao Pedro, sempre più real nueve, stanno tirando la carretta da inizio campionato ma il rendimento non sembra risentirne, anzi. Cinque gol per il numero 10 (cui va aggiunto quello segnato al Chievo in Coppa Italia) e tre per il Cholito, mentre ai vari Cerri, Birsa e Ragatzu, ovvero le alternative al momento in panchina, restano poco più che briciole (232' stagionali in tre). Al momento, però, questo non è certo un problema del Cagliari, anzi: la Fiorentina è avvisata...