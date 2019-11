Cagliari, quando l’abbondanza è una virtù

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Meno male che c’è abbondanza in tutti i reparti. Rolando Maran potrebbe aver pensato questo, durante tutta la settimana. Le squalifiche di Olsen (4 turni, fuori fino al 2020) e Cacciatore (1 giornata), insieme agli acciacchi di capitan Ceppitelli e Birsa (oltre ai lungodegenti Pavoletti e Cragno) avrebbero potuto mettere in grossa difficoltà il Cagliari di un anno fa. Ma, probabilmente, non quello attuale: tra i pali è pronto a tornare Rafael, già visto in campo nella gara inaugurale contro il Brescia allora di Corini, corsaro alla Sardegna Arena con il contestato rigore di Donnarumma. Sarà il brasiliano a difendere la porta rossoblù fino a gennaio, quando Olsen tornerà dalla squalifica e Cragno dall’infortunio. A destra, invece, con il recupero dì Faragò non dovrebbero esserci dubbi per il ruolo di terzino. Mattiello e Pinna avevano fatto la bocca in settimana alla maglia da titolare, ma la grande considerazione di Maran nei confronti dell’esterno calabrese lascia pensare che sarà lui a partire dall’inizio contro la Sampdoria, nel posticipo del lunedì.

CIGARINI C’È – Così come in regia dovrebbe essere confermato Cigarini, ex dell’incontro, che ha superato al meglio alcuni problemini accusati in settimana. Il regista emiliano è uno degli artefici dell’ottimo rendimento del Cagliari, che con lui davanti alla difesa ha ritrovato equilibrio. Ai suoi lati fiducia al duo Nández-Rog, nonostante Castro e Ionita mordano il freno per poter rientrare tra i titolari. Nonostante l’abbondanza, fin qui Maran ha preferito evitare continue rivoluzioni nel reparto nevralgico, dando l’opportunità a tutti (tranne Deiola, fin qui inutilizzato e destinato alla cessione in prestito a gennaio) di giocarsi le proprie chances e di farsi apprezzare. Nell’ultimo periodo, però, il tecnico trentino ha dato fiducia sempre al solito trio venendo ampiamente ripagato. Per gli altri, da Oliva in poi, l’occasione di mettersi in mostra arriverà molto presto, già a partire da giovedì quando rossoblù e blucerchiati si ritroveranno di nuovo, questa volta per la Coppa Italia.