Cagliari, quattro giornate per la conferma: la missione di Zenga

Walter Zenga si gioca la conferma sulla panchina del Cagliari nelle prossime quattro sfide di campionato che concluderanno la stagione dei sardi. Lazio, Udinese, Juventus e Milan per ottenere una fiducia che non è assolutamente scontata, anzi. L'allenatore dovrà dimostrare tutte le proprie qualità in questi difficili incroci per poter conquistare un posto al sole anche in vista della stagione 2020-2021. A riportarlo è Tuttosport.