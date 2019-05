Cagliari, Rafael: "Chiudiamo al meglio la stagione con una grande partita"

© foto di Federico De Luca

Rafael, portiere del Cagliari, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a Sky Sport commentando anche la situazione che riguarda le squadra in lotta per la salvezza e per l'Europa: "In campionato la situazione è cambiata molto rispetto a un mese fa. E' veramente difficile sbilanciarsi sulle squadra favorite. La cosa più importante è che il Cagliari abbia raggiunto la salvezza, adesso l'importante è chiudere al meglio la stagione facendo domenica una grande partita (con l'Udinese, ndr). Migliorare la classifica? In casa siamo forti, abbiamo un grande pubblico e gli avversari lo sanno. Cercheremo di aggiungere punti in trasferta per migliorare la classifica".