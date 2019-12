© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Respinto il reclamo del Cagliari riguardo Robin Olsen, che rimane dunque squalificato per tutto il 2019. Il portiere del Cagliari rientrerà dunque in campo per la prima sfida del 2020, che vedrà i rossoblù in campo contro la Juventus il 6 gennaio. Di seguito il comunicato diramato dalla FIGC: "Il reclamo n. 131, proposto dalla società CAGLIARI CALCIO S.P.A. avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara ed ammenda di € 10.000,00 inflitta al calc. Olsen Robin Patrick seguito gara Lecce/Cagliari del 25.11.2019 è respinto".