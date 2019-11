© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista al Corriere dello Sport per il centrocampista del Cagliari, Marko Rog che ha parlato di com'è arrivato in Sardegna in estate: "Stavo per dire sì all'Eintracht, poi questa società mi ha convinto e posso giocare nel mio ruolo. Sono una mezzala". L'ex Napoli ha affermato che arrivare in Serie A è la consacrazione dal punto di vista tattico per i croati e ha anche consigliato alcuni suoi connazionali: "Per i club italiani sarebbero utili Marin, Brekalo e Benkovic".