© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Inter, Juve e Atalanta la quarta forza di questa Serie A è, ad oggi, il Cagliari di Rolando Maran. Reduce dal successo in casa dei partenopei Marko Rog, ex proprio della sfida del San Paolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "Hanno attaccato di più ma il calcio è bello anche perché non sempre vince chi costruisce più azioni da gol. Abbiamo segnato su una ripartenza e non abbiamo mai smesso di crederci. Basta vedere sul gol, siamo andati in tanti ad attaccare la porta. Paga lavorare duro, correre sino alla fine, giocare di squadra e metterci attenzione".