Cagliari, Rog: "Questa vittoria ci voleva per ritrovare fiducia. Dedicata al mister"

Dopo la vittoria contro la SPAL, il centrocampista del Cagliari Marko Rog ha parlato così a Sky Sport: "Mi trovo bene qui. Sul mio tiro secondo me il portiere voleva buttarla fuori, poi i difensori non c'erano. Solidarietà a Letica, che è croato (ride, ndr). Alla fine abbiamo vinto ed è quello di cui sono contento. Siamo partiti molto bene in questo campionato, così come è vero che abbiamo sofferto molto e siamo calati. Questa vittoria ci voleva molto per riprendere fiducia e per i nostri tifosi, oltre al mister che ha ottenuto la prima vittoria".

Come mai questa stagione?

"Era difficile pensare che avremmo finito come avevamo iniziato. Poi nessuno si aspettava un calo così grande, neanche noi che diamo tutto per quella maglia. Anche per quello sono felice che abbiamo vinto".