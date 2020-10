Cagliari, Rog: "Troppi gol subiti, quello che facciamo in settimana va messo sul campo"

vedi letture

Il centrocampista del Cagliari Marko Rog ha commentato così il match perso contro il Bologna: “Purtroppo subiamo ancora troppi gol, è una questione di crescita collettiva e non di un singolo reparto. Ci sono situazioni nelle quali dobbiamo essere più reattivi e attenti per ridurre il numero di gol subiti e quindi le difficoltà durante le gare. Ci impegniamo tanto per limare alcuni difetti che ancora si vedono, però poi quello che facciamo in settimana va messo sul campo per ottenere risultati. Ancora non siamo al top ma tutto passa per una crescita della squadra, non del singolo calciatore o reparto".

Sul ruolo: “Mi piace, devo fare cose differenti rispetto a prima, è una posizione dove c'è più responsabilità e serve attenzione. Con Marin l'intesa aumenta giorno dopo giorno, peccato per il gol subito oggi in occasione del 2-2, volevamo rimanere aperti in fase di impostazione dal fondo e non siamo riusciti ad accorciare lo spazio sulla seconda palla".