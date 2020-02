vedi letture

Cagliari-Roma, Coppa Italia e turni già assegnati: ecco perché non è stato chiesto lo slittamento

Paulo Fonseca si è lamentato in conferenza stampa post Gent del prossimo turno di Serie A che i giallorossi giocheranno di domenica e non di lunedì come invece avrebbe preferito il tecnico portoghese visto il turno europeo e il viaggio di ritorno dal Belgio. Il motivo per cui il club non ha chiesto lo slittamento è legato anche alla Coppa Italia, visto che, in caso di passaggio del turno, giocare lunedì in Sardegna sarebbe stato sconveniente e una volta eliminati dalla Juventus, la Lega aveva già stilato il calendario occupando lo slot del Monday Night con Sampdoria-Verona. In sintesi, dopo la Coppa Italia, non si sono verificate le condizioni giuste per permettere al club di chiedere lo spostamento del match.