Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali: Di Francesco rivoluziona l'attacco

© foto di Federico Gaetano

Alle 20.45 andrà in scena l'ultima gara della 36a giornata di Serie A tra Cagliari e Roma. Eusebio Di Francesco dopo le fatiche di Champions punta su Under, Dzeko e Gerson nel tridente. 4-4-2 per i padroni di casa con Farias e Pavoletti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Faragò, Ceppitelli, Andreolli, Lykogiannīs; Deiola, Barella, Padoin, Ioniță; Farias, Pavoletti.

ROMA (4-2-3-1): Alisson, Bruno Peres, Fazio, Capradossi*, Kolarov, De Rossi, Gonalons, Nainggolan, Under, Dzeko, Gerson.

*Inserito al posto di Manolas, che ha accusato un problema durante il riscaldamento