Cagliari, Romagna: "Barzagli? Per ora troppo in alto per me"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Cagliari Fillippo Romagna ha riposto a chi lo paragona a Barzagli: "Per adesso è troppo in alto per me - sottolinea Tuttojuve.com -. Non c'e' un giocatore particolare a cui mi ispiro, mi piace studiarne tanti e cercare di prendere qualcosa da tutti, con Barzagli, Chiellini e Bonucci ho avuto la fortuna di allenarmi in qualche occasionee e ho cercato di rubare ogni volta qualcosina. Il gol? Sarebbe una soddisfazione in più, ma per me l'importanbte è fare bene in difesa, poi quando arriverà ne sarò felice".