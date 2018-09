Cagliari, Romagna: "Non mi accontento mai. Voglio sempre migliorare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Romagna ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport. “Contro il Milan siamo stati solidi e tosti, sapevamo che per loro non sarebbe stato facile far gol. Siamo partiti benissimo e nei primi 25’ siamo stati praticamente perfetti. Poi siamo un po' calati ma quando giochi contro una squadra come il Milan è normale. Quell'intervento in tackle su Higuain nel finale di gara è stato gratificante: per un difensore è un po' come aver fatto un gol. Per noi la partita perfetta è quando finisce con la tua rete inviolata, significa che la difesa ha lavorato bene. Il mio bilancio di questo inizio campionato è abbastanza positivo ma io sono uno critico verso le mie prestazioni. I compagni mi dicono che forse lo sono in maniera eccessiva, ma cerco sempre le sbavature perché non ho alcun intenzione di fermarmi e voglio migliorare".

Sulla Nazionale: “Se dovesse arrivare la chiamata di quella maggiore non potrebbe farmi che piacere, la Nazionale si sta aprendo ai giovani e per noi è un gran segnale oltre che uno stimolo. Però ora sono concentrato con l’Under 21 e con il cammino verso l’Europeo di giugno oltre che sul mio club, attraverso il quale passano tutte le soddisfazioni future”.

Sabato trasferta a Parma: “Affronteremo una bella squadra, solida e con delle buone individualità in avanti dove abbinano fisicità e velocità. Il potenziale che hanno lo si è visto bene contro l’Inter ma noi dobbiamo concentrarci solo su noi stessi, provando a partire forte come contro il Milan per metterli subito in difficoltà”.