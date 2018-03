Cagliari, Romagna: "Peccato per la vittoria sfumata, testa al Benevento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro la Lazio, il giocatore del Cagliari Filippo Romagna di è detto rammaricato solo per il risultato: "Dispiace non avere portato a casa i 3 punti, abbiamo fatto una grande partita, mettendo in difficoltà una grande squadra come la Lazio. Purtroppo negli ultimi secondi Immobile si è esibito in una prodezza: sembrava un cross innocuo, è stato bravissimo lui ad effettuare quel colpo molto difficile. Allo stesso tempo questa partita rafforza la consapevolezza delle nostre possibilità: abbiamo dimostrato di esserci, tenendo sino alla fine contro una grande squadra come la Lazio. Un punto che ci dà certezze, siamo contenti dell’atteggiamento e della prestazione".

Cagliari ora a quota 26?

"Questo pareggio muove comunque la nostra classifica. Ripartiamo proprio da questa prestazione. La classifica è corta, ma non ci deve fare paura. Anche oggi abbiamo mostrato le nostre qualità”.

Settimana difficile per tutta la squadra rossoblù?

"Abbiamo dimostrato una volta di più di essere uniti, concentrandoci solo ed esclusivamente sulla partita. È stato impressionante e commovente il minuto di silenzio dedicato a Davide Astori. Per quanto riguarda Joao, gli siamo vicini: speriamo che si possa fare chiarezza al più presto”.

Domenica trasferta a Benevento...

"Una squadra difficile, che non vuole mollare. Abbiamo sempre giocato per i 3 punti, stavolta giocheremo cercando la vittoria con ancora maggiore forza. Dobbiamo subito focalizzarci su quest’impegno, per noi sarà una partita molto importante”.