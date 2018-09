Cagliari, Romagna: "Volevamo i tre punti. Ora non sentiamoci appagati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Così Filippo Romagna in zona mista a fine partita commenta la vittoria contro l'Atalanta: "Abbiamo vinto per la voglia di ottenere i tre punti - si legge su Calciocasteddu - perché non abbiamo mai mollato e abbiamo fatto attenzione a tutti i dettagli. Ora c’è la sosta ma non dobbiamo sentirci appagati e lavorare al meglio per il resto della stagione. Abbiamo preparato la gara per cercare di non farli attaccare e non farli respirare. Tutta la squadra ha fatto bene".