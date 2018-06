Cagliari, Romulo la prima scelta per il centrocampo dei sardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante la retrocessione e una stagione sfortunata, non mancano le pretendenti per Romulo: secondo quanto raccolto da TuttoB.com, il trentunenne sarebbe sempre il primo della lista per rinforzare il nuovo Cagliari di Rolando Maran. Non sono però attese chiusure imminenti, ma il Cagliari resta fortemente interessato.