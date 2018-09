Cagliari-Samp, le formazioni ufficiali: niente turnover per Giampaolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maran cerca l'alchimia del suo Cagliari e cambia ben cinque undicesimi rispetto alla gara contro il Parma. Nessun turnover, invece, per Giampaolo: un solo cambio per la Sampdoria in Sardegna, rispetto all'undici che ha perso con l'Inter. Dentro Colley per Tonelli, i blucerchiati non hanno bisogno di riposare. Ecco le formazioni ufficiali della gara.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Klavan, Padoin; Castro, Cigarini, Barella; Joao Pedro; Pavoletti, Farias. Allenatore: Rolando Maran.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Barreto, Ekdal, Praet; Ramirez; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Marco Giampaolo.