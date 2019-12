© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si chiude il tredicesimo turno di Serie A. Tra poco, alla Sardegna Arena, scenderanno in campo Cagliari e Sampdoria, che vogliono un risultato positivo per continuare a inseguire i rispettivi obiettivi. Maran schiera Faragò e Castro dal primo minuto (Nandez va in panchina), mentre Ranieri dà fiducia a Thorsby sulla corsia destra difensiva.

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Castro, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Ferrari, Colley, Murru; Ramirez, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.