Cagliari-Samp, probabili e ballottaggi: tanti dubbi per Maran. Out Tonelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cagliari: Pavoletti ha recuperato e sarà in campo dall'inizio con Farias. Sulla trequarti ballottaggio Ionita-Joao Pedro. In cabina di regia, Bradaric davanti a Cigarini per una maglia del 1'.

Probabile formazione: Cragno; Faragò, Romagna, Klavan, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Ionita; Farias, Pavoletti.

Ballottaggi:

Faragò-Srna 80%-20%

Bradaric-Cigarini 70%-30%

Ionita-Joao Pedro 60%-40%

Farias-Sau 65%-35%

Pavoletti-Cerri 80%-20%

Sampdoria: Senza Caprari, Ramirez in vantaggio per un ruolo sulla trequarti su Jankto, con quest'ultimo che si gioca una maglia con Linetty. Barreto avanti nel ballottaggio con Praet, in difesa ci sarà quasi certamente Colley dall'inizio.

Probabile formazione: Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Jankto; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Ballottaggi:

Colley-Tonelli 70%-30%

Barreto-Praet 70%-30%

Jankto-Linetty 50%-50%