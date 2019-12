© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Sampdoria, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Nei sardi debutti dal primo minuto Walukiewicz in difesa, mentre davanti c'è la coppia Ragatzu-Cerri, quest'ultimo decisivo nel 4-3 del Cagliari in campionato. Nella Sampdoria spazio a Chabot e Maroni dal primo minuto, in attacco c'è Caprari.

Cagliari (4-3-1-2) : Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Deiola, Oliva, Ionita; Castro; Ragatzu, Cerri.

Sampdoria (4-3-2-1) Audero; Ferrari, Chabot, Murillo, Augello; Leris, Vieira, Linetty; Maroni, Thorsby; Caprari.