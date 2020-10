Cagliari, sarà Ounas l'uomo della svolta per l'attacco di Di Francesco?

Si aspettava Nainggolan e un esterno d'attacco: il primo è rimasto dov'era, ma almeno il secondo è arrivato. Eusebio Di Francesco voleva fortemente il ritorno del Ninja, così come tutta la dirigenza rossoblù, ma l'Inter è stata categorica e non si è trovato un accordo. Ma non c'è tempo per i rimpianti, in casa Cagliari, perché l'arrivo di Adam Ounas dal Napoli può rivelarsi il vero colpo del mercato del club di Giulini. DiFra chiedeva da tempo un esterno offensivo con determinate caratteristiche, in modo da sposarsi al meglio con Joao Pedro e Simeone ed è arrivato il franco-algerino, in prestito dai partenopei: fuori dai piani tattici di Gattuso, Ounas sogna di diventare finalmente protagonista nel calcio italiano con la maglia del Cagliari, magari emulando l'amico Marko Rog, consacratosi in rossoblù dopo i trascorsi altalenanti in azzurro. D'altronde, i mezzi tecnici ci sono tutti e in Ligue 1 lo sanno bene, ma l'esperienza in Serie A è ancora tutta da definire. Il ruolo di ala destra nel tridente offensivo del tecnico abruzzese sembra disegnato appositamente per lui, che potrà anche aiutare a far crescere Sottil senza fretta.

Certo, fosse arrivato anche Nainggolan avremmo parlato di un Cagliari stellare, ma così non è stato. Spetterà a Ounas, dunque, il compito di sbloccare l'attacco rossoblù: tre reti realizzate nelle tre partite fin qui disputate, ma la sensazione è ancora, per stessa ammissione di Di Francesco, di un cantiere aperto. Chissà che proprio l'esterno classe 1996 non sia in grado di dare un'accelerata agli schemi offensivi dei sardi, cercando di sfruttare al massimo questa sosta per gli impegni delle nazionali, visto che non è stato convocato dall'Algeria. Due settimane di lavoro fondamentali per l'ex tecnico di Sassuolo e Roma per cercare di inculcare ancora di più i propri dettami tattici a una rosa extralarge, ma con un Ounas in più nel motore: sarà lui l'asso nella manica di Di Francesco? È l'auspicio di tutti, dal presidente Giulini allo stesso tecnico, fino ai tifosi che sperano di vedere tutto un altro Cagliari alla ripresa delle ostilità.