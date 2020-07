Cagliari-Sassuolo 1-1, le pagelle: Rog è ovunque, Locatelli domina il centrocampo

vedi letture

Cagliari-Sassuolo 1-1

Cagliari-Sassuolo 1-1

Cagliari

Cragno 6 - Non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Caputo. Per il resto fa buona guardia, senza mai andare in difficoltà.

Pisacane 5,5 - Spesso in ritardo su Caputo nel primo tempo, migliora nella ripresa

Ceppitelli 6 - Il migliore del reparto arretrato del Cagliari. Non ha colpe sulla rete di Caputo.

Carboni A. 4,5 - Ancora un'ingenuità, ancora un rosso per il giovane difensore del Cagliari. Il talento c'è, ma il classe 2001 deve sicuramente migliorare da questo punto di vista.

Faragò 5,5 - Protagonista involontario con un assist vincente per Caputo. Sulla sua fascia deve fronteggiare Boga, un compito decisamente complicato.

Nández 6,5 - Il solito motorino instancabile in mezzo al campo. Corre per 90 minuti, lotta su ogni pallone, un vero e proprio mastino in mezzo al campo.

Birsa 5,5 - Ancora titolare con Zenga, ma la sua prestazione è decisamente sotto tono. (Dal 46' Ladinetti 6,5 Esordio in serie A per un altro giovane talento del settore giovanile del Cagliari. Porta tutta la sua freschezza e la sua voglia di far bene, insieme a Simeone cambia il volto del Cagliari nella rirpesa)

Rog 7 - Il migliore in campo del Cagliari. Spacca la partita nel secondo tempo, recupera mille palloni, a volte anche con le cattive, ed è pericoloso quando parte palla al piede. Suo l'assist vincente per Joao Pedro. (Dal 90' Klavan S.V)

Mattiello 6 - Spesso diventa il quarto centrale, chiude bene sulla sua fascia di competenza, costringendo De Zerbi a sostituire Haraslin.

Pereiro 5 - Titolare a sorpresa, la sua partita dura solo 45 minuti. Col senno di poi non si è rivelata una mossa giusta da parte di Zenga. (Dal 46' Simeone 6,5 - Non segna, ma cambia il volto al Cagliari nel secondo tempo. Tiene alta la squadra, fa a sportellate con i difensori avversari.)

João Pedro 7 - Continua la sua straordinaria stagione con la rete numero 18 in campionato. Avvia l'azione del gol, finalizza in maniera perfetta sull'assist di Rog.

Walter Zenga 6,5 - Male nel primo tempo, ma con i cambi nella ripresa aggiusta le cose. Il suo Cagliari, in 10, trova la rete del pari e tiene testa al Sassuolo.

Sassuolo

Pegolo 6 - Primo tempo quasi da spettatore. Una bella uscita di testa al limite dell'area per anticipare Joao Pedro, segno che è sempre concentrato. Non può molto sulla conclusione dell'attaccante del Cagliari.

Müldür 5,5 - Un passo indietro rispetto alle ultime apparizioni. Spinge poco sulla fascia, nella ripresa va in difficoltà anche nella fase difensiva. (Dal 70' Magnani 6 - Entra per aiutare la difesa nel momento di maggior difficoltà e lo fa con ordine.

Marlon 6 - Nel primo tempo non sbaglia nulla, qualche errore di troppo invece nella ripresa.

Ferrari 6 - Beffato dal tiro a botta sicura di Joao Pedro. A parte questa sbavatura, la sua prestazione è più che sufficiente.

Rogério 6 - Dalla sua parte il Sassuolo spinge di più ed il brasiliano arriva spesso e volentieri sul fondo. (Dal 90' Kyriakopoulos S.V)

Djuricic 6 - Primo tempo da protagonista da 7 in pagella, secondo tempo in ombra da 5. (Dal 90' Manzari S.V)

Locatelli 6,5 - Nel primo tempo è il dominatore del centrocampo. Tocca un'infinità di palloni, permette al Sassuolo di stare costantemente nella metà campo avversaria. Bene anche nella ripresa, uno dei migliori in campo per il Sassuolo.

Traorè 5,5 - Gara in ombra per l'ex Empoli, che non riesce mai ad incidere in maniera positiva. (Dal 70' Raspadori 6 - Non riesce ad incidere come nella gara con la Lazio. È giovane, deve giocare (e sbagliare) per crescere)

Haraslin 6 - Parte dal primo minuto e nel primo tempo fa vedere buone cose. Cala nella ripresa. (Dal 70' Ghion 6 - Una conclusione insidiosa nel finale di gare per poco non regala la vittoria al Sassuolo)

Caputo F. 7 - Sblocca la gara con una rete da rapace d'area di rigore. Sono 18 in campionato per il bomber del Sassuolo

Boga 5 - Giornata no per l'attaccante del Sassuolo. Mancano i suoi strappi e le sue accelerazioni.

Roberto De Zerbi 5,5 - Un passo indietro rispetto alle ultime, bellissime, prestazione. Nel primo tempo il Sassuolo domina ma non riesce a chiudere la gara. E forse questo ferma i sogni europei del Sassuolo.