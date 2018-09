Cagliari, Sau: "Partita strana. Ora ripartiamo dalla Sampdoria"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante Marco Sau ha commentato così la sconfitta subita dal Cagliari contro il Parma: "Una partita strana. Forse siamo stati meno cattivi nell’approccio rispetto a domenica scorsa ma abbiamo condotto sempre il gioco. Centralmente il Parma concedeva poco, abbiamo dovuto allargarci sugli esterni che dovevano metterla dentro per gli attaccanti. Purtroppo non siamo riusciti a costruire tante occasioni, nonostante l’impegno. Siamo stati sfortunati sul primo gol che ha cambiato l’inerzia della partita; nella ripresa è arrivato subito il raddoppio che ci ha tagliato le gambe. Sapevamo che il Parma confida molto nelle ripartenze in velocità; peccato perché oggi poteva essere una buona chance per allungare il ciclo positivo. Quando perdi è chiaro che qualcosa non ha funzionato. Qualche buona azione l’abbiamo creata, forse ci è mancato il guizzo, lo spunto negli ultimi metri e anche un po' di cattiveria e lucidità. Abbiamo comunque provato ad attaccare con continuità, non era facile contro una difesa così ben schierata. Ho provato a ripetere il gol di due anni fa contro l’Udinese; speravo che entrasse perché in quel momento c’era ancora tempo per recuperare la partita, purtroppo è uscita di poco. Il gol non sta arrivando e si sa quanto sia importante per un attaccante; c’è solo da rimanere sereni, il mister mi sta dando fiducia, spero di poterla ripagare. Mercoledì abbiamo subito la possibilità di riscattarci. Archiviamo questa gara e pensiamo subito alla prossima. Lavoreremo bene per farci trovare pronti all’appuntamento”.