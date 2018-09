Cagliari, Sau: "Peccato per il ko, ma la sconfitta ci farà bene"

© foto di Federico Gaetano

Tornato titolare in questa trasferta sfortunata contro il Parma, Marco Sau ha espresso il suo pensiero sulla sconfitta patita al Tardini intercettato da Sky Sport: "Dispiace per la sconfitta, perché stavamo facendo bene e volevamo dare continuità agli ultimi risultati, ma sono convinto che questa sconfitta ci farà bene per il prosieguo della stagione".

Di nuovo titolare qui a Parma.

"Ci alleniamo bene, il gruppo è bello e unito perciò la concorrenza in attacco come negli altri ruoli è giusta e la si accetta".

Che differenze ci sono con Maran rispetto all'anno scorso?

"Sono cambiate tante cose, sono cambiate le idee, il metodo di gioco, insomma potrei dire che è cambiato tutto".