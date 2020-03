Cagliari, senza Joao Pedro davanti è dura

Una stagione da record, con ben 16 reti segnate (17 se si conta la Coppa Italia) e un rendimento che lo rende il miglior marcatore brasiliano d'Europa, davanti anche all'amico Neymar. Il peso di Joao Pedro nell'annata del Cagliari è sotto gli occhi di tutti, specie dopo i dubbi iniziali seguiti al grave infortunio occorso a Leonardo Pavoletti, autentico trascinatore un anno fa della salvezza rossoblù. Il numero 10 di Ipatinga ha saputo riciclarsi nel ruolo di centravanti atipico, diventando la punta di diamante di una squadra cresciuta tanto rispetto al passato campionato ma che, nelle ultime settimane, è tornata a palesare alcuni limiti tattici e, soprattutto, mentali. Non è un caso che i rossoblù non vincano una gara in campionato dalla sfida contro la Sampdoria, nella quale peraltro JP10 ha timbrato due volte il cartellino, esattamente come contro Bologna, Brescia e Roma – queste ultime nel girone di ritorno – anche se contro i giallorossi senza portare punti a casa. Nella crisi che attanaglia i rossoblù il brasiliano sembra l'unico a non soffrire: negli ultimi 10 gol segnati dal Cagliari, lui ha messo il sigillo in ben 6 occasioni, più della metà del totale. Ecco perché la sua assenza contro la Spal è una perdita non da poco per Walter Zenga, da pochi giorni nuovo condottiero della squadra di proprietà di Tommaso Giulini.

SPAZIO A PEREIRO? – Joao mancherà contro gli estensi perché squalificato, dopo l'ammonizione rimediata contro la Roma: al suo posto dovrebbe giocare Gaston Pereiro, principale acquisto del mercato invernale e, per caratteristiche e capacità, uno dei possibili futuri pilastri del Cagliari. Ma l'inserimento dell'uruguaiano, giunto in Sardegna dal PSV Eindhoven, prosegue spedito: la rete segnata ai giallorossi poco dopo l'ingresso in campo ha fatto scoprire a tanti la sua velocità, unita a una tecnica tipicamente sudamericana che completa il quadro. Non a caso è stato voluto fortemente da Giulini, che lo ha preferito al croato Pjaca, rinnegato quando ormai era sulla via di Cagliari. El Tonga è il candidato ideale per non far rimpiangere Joao Pedro, ma soltanto il campo dirà se il paragone sarà davvero appropriato.