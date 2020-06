Cagliari, senza Joao Pedro e Nainggolan chi al fianco di Simeone?

Uno squalificato, l'altro alle prese con un problema muscolare che lo terrà fermo a riposo per qualche giorno, in attesa di nuovi sviluppi. Walter Zenga ha da tempo focalizzato la sua attenzione sulla sfida del Bentegodi contro l'Hellas Verona, che sabato 20 celebrerà il suo esordio sulla panchina del Cagliari. Ma dovrà farlo senza quelli che, probabilmente, sono i due calciatori di maggior fantasia e talento nella sua rosa, ossia Radja Nainggolan e Joao Pedro. Nella serata di ieri è arrivato il responso degli esami strumentali per il problema al polpaccio destro accusato dal belga: distrazione di primo grado del soleo, con terapie e stretta osservazione da parte dello staff medico. Fortunatamente per il Cagliari il più lieve degli scenari possibili, ma che potrebbe comunque privare l'Uomo Ragno del Ninja per la doppia trasferta di Verona e Ferrara.

Al Bentegodi mancherà anche lo squalificato Joao Pedro e, al netto degli stravolgimenti tattici decisi da Zenga (con il probabile passaggio a un 3-5-2 particolarmente "fluido"), resta da capire chi affiancherà il Cholito Simeone contro i gialloblù diretti da Juric. Tre i nomi in ballottaggio: l'uruguagio Gaston Pereiro, fiore all'occhiello della campagna di rafforzamento invernale, l'enfant du pays Ragatzu, dato in buona forma negli allenamenti post-lockdown e Paloschi, che formerebbe una coppia di prime punte con il figlio del Cholo. Mancano ancora 10 giorni alla sfida contro l'Hellas ed è facile pensare che Zenga e il suo staff li sfrutteranno tutti per arrivare a sabato 20 giugno con le idee chiare e, soprattutto, fare male a Veloso e compagni per coronare nel miglior modo possibile l'esordio sulla panchina rossoblù dell'Uomo Ragno.