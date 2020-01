Cagliari, serve la scossa per superare la crisi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Cinque sconfitte consecutive, considerando quella di ieri sera a San Siro contro l'Inter di Conte. Un momento magico che si è interrotto proprio sul più bello, quando si era a un passo dal sognare la rimonta sul terzo posto della Lazio, grazie a quella che stava diventando la vittoria nello scontro diretto per le zone nobili della classifica. Invece, come nei peggiori incubi, quella che era la sorpresa di inizio stagione si è trasformata nella squadra dal rendimento peggiore nelle ultime 5 giornate di Serie A, con ben 12 reti subite nelle ultime 4 gare. Insomma, per il Cagliari di Rolando Maran il 2020, anno del centenario e del cinquantesimo anniversario dello scudetto è iniziato nel peggiore dei modi. E dire che prendere gol come quello di Lukaku, dopo soli 20 secondi, ha aiutato ad accrescere il momento negativo. Il 4-1 di ieri sera contro Lukaku e compagni è stato il segnale forse più preoccupante, nonostante la caratura tecnica e fisica dei padroni di casa. Una prova deludente da parte di tutti, con l'Inter che ha fatto quello che voleva sul prato di San Siro, nonostante la buona volontà dei rossoblù.



BRESCIA ULTIMA SPIAGGIA? – E ora per Maran si avvicina il difficile impegno di Brescia, contro le Rondinelle di Cellino, deus ex machina delle Rondinelle: nel post partita di ieri l'ex tecnico di Chievo e Varese è sembrato aver accusato il colpo dal punto di vista psicologico, con la faccia di chi sa di non poter continuare a lungo in questa situazione. La proprietà esige risultati, a maggior ragione in caso di investimenti come quelli sostenuti in estate, ma Maran e il suo staff sono ancora attenti alla situazione e all'evolvere della stessa. Ma serve una scossa, da dare a tutti gli elementi di rosa e staff per cercare insieme di risalire la china, dato che nel calcio tutto è davvero possibile.