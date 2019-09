Cagliari, serve la svolta tattica

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tre punte di ruolo, più due trequartisti adattabili. Non si può certo dire che l'infortunio di Pavoletti non sia costato caro al Cagliari di Maran, nonostante un mercato faraonico e raramente visto nel capoluogo sardo. I ko subito dal centravanti livornese e da Alessio Cragno (oggi si opera, auguri di pronta ripresa) hanno costretto la dirigenza rossoblù a un rapido cambio di rotta, con gli arrivi di Olsen dalla Roma e del Cholito Simeone, inseguito in verità anche da prima, per poter cercare di limitare i danni. Il tecnico trentino sa bene che l'inizio a handicap dei suoi (due sconfitte su due) non aiuta a rasserenare la situazione, resa già poco allegra dalla lunga assenza di due dei pilastri della salvezza della scorsa stagione. Il mercato non ha portato la tanto attesa seconda punta, con Maran costretto a dover fare di necessità virtù con gli elementi a sua disposizione: Simeone e Cerri come prime punte, Joao Pedro, Birsa e Ragatzu come elementi di fantasia da affiancare al pivot. Anche per questo motivo, non è del tutto peregrina l'idea di un cambio di sistema di gioco: accantonato per un po' il dogmatico 4-3-1-2, spazio al 3-5-2 o, eventualmente, all'albero di natale tanto caro in passato ad Ancelotti.

CENTROCAMPO AFFOLLATO – La modifica tattica sarebbe auspicabile soprattutto per l'abbondanza nel reparto nevralgico che, considerando anche Joao Pedro e Birsa (non propriamente attaccanti), può contare su ben 11 elementi. Ecco perché è facile pensare a una mediana ben imbottita, con tutti i nuovi acquisti in campo contemporaneamente, come contro l'Inter. In ogni caso il perno sarebbe – per ovvi motivi – Nainggolan: intorno a lui si costruisce il modulo, a partire dalla sua posizione in campo. Qualora fosse il Ninja a occupare il posto davanti alla difesa, ecco che ai suoi lati troverebbero spazio Ionita e Rog, con Nandez e Pellegrini in fascia; con l'ex Inter da mezzala, invece, il posto di regista andrebbe a Cigarini, con Ionita che si accomoderebbe in panchina. Sempre che Maran non decida di dare fiducia a Pinna a destra, con l'ex Boca a far la mezzala. Insomma, sono tante le possibilità tattiche a centrocampo, a differenza dell'attacco dove, invece, le scelte sono abbastanza limitate. In ogni caso, già tra una settimana a Parma, il Cagliari dovrà rifarsi del brutto avvio di stagione: perché l'orgoglio va sempre bene, ma ora servono anche i punti. Specialmente nell'anno del centenario.