Cagliari, si aspetta una risposta da Cigarini. L'alternativa è Badelj

È tutto nelle mani di Luca Cigarini. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, infatti, il Cagliari aspetta una sua risposta per programmare parte del mercato in entrata e in uscita. Perlomeno per decidere quali grandi vecchi tenere per la prossima stagione. La priorità è il regista emiliano che, con un gran girone di ritorno, si è riposizionato in alto nelle gerarchie.

Badelj è l'alternativa - Il Cagliari però nel frattempo ha individuato l’alternativa, qualora Cigarini non accettasse l’offerta. È un altro croato, nazionale, vice campione del mondo: Milan Badelj, 30 anni, in forza alla Lazio che è pronta a lasciarlo partire. Il croato è dal 2014 in Italia. È stato a Firenze e poi alla Lazio. Dove ha giocato meno di quanto si aspettasse. A Cagliari avrebbe le chiavi del centrocampo e aiuterebbe il suo "figlioccio" Bradaric a crescere ancora di più.