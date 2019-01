© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran dovrà fare i conti con un'altra assenza dopo i cinque infortunati della vigilia. Nell'immediato pre partita della gara contro il Sassuolo, si ferma anche Filip Bradaric, inizialmente previsto presente tra i giocatori in panchina a disposizione del tecnico ma non ce la fa e dunque andrà in tribuna e non sarà tra i calciatori che potrebbero entrare a gara in corso.