Cagliari, si festeggia il Centenario con un occhio alla ripresa

Festeggiare sì, ma con giudizio. Il Cagliari celebra oggi i 100 anni dalla fondazione del club: dallo Stallaggio Meloni alla Sardegna Arena, con la nuova avveniristica casa firmata Sportium nel futuro a breve termine, i rossoblù entrano nel primo secolo di vita non certamente nel migliore dei modi, alla luce dell'esperienza Covid-19, che ha di fatto ridotto all'osso i festeggiamenti immaginati dalla società. Il presidente Tommaso Giulini ha affidato a un tweet i suoi auguri al popolo rossoblù, proprio allo scoccare della mezzanotte:"La storia parla per noi….Verso future emozioni per tutti quanti amano questa squadra unica. Buon compleanno, Casteddu!”, recita il messaggio del numero uno del club. Per quanto riguarda i ragazzi di Zenga, invece, allenamento mattutino ad Asseminello dopo due sedute consecutive alla Sardegna Arena, al riparo da occhi indiscreti: la voglia di ripartire è tanta e, complice l'accordo raggiunto sulla ripresa, si pensa già alla gara del 20 giugno al Bentegodi contro l'Hellas Verona, recupero della sfida non giocatasi proprio a causa dell'emergenza coronavirus. C'è tanta curiosità per vedere all'opera il primo Cagliari targato Zenga, che negli ultimi giorni si è concentrato soprattutto a livello tattico: si parla di un possibile cambio modulo, con passaggio alla difesa a 3, con le opzioni 3-4-1-2 (con Nainggolan trequartista) e 3-4-3 (con il Ninja falso nueve) sul tavolo. Si vedrà nelle prossime settimane, ma la voglia di far bene è tanta per Ceppitelli e compagni: d'altronde c'è un centenario da onorare, quale migliore occasione per chiudere la stagione nel migliore dei modi?