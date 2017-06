Cagliari, si insiste per Orsolini ma la Juve lo cede solo in prestito secco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari insiste per l’attaccante Riccardo Orsolini, che ha vinto la scarpa d’oro al Mondiale under 20, realizzando cinque gol. Un giocatore protagonista della salvezza dell’Ascoli, che ha dimostrato di avere margini di crescita. Marotta e Paratici sono disposti a cederlo solo in prestito secco, formula che non piace alla società rossoblù. La prossima settimana si entrerà nel dettaglio ma la trattativa sembra molto complicata. A riportarlo è La Nuova Sardegna.