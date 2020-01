© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Milan: "Affrontare Ibrahimovic è una sfida per tutti ma sappiamo molto bene che il Milan ha tanti giocatori forti. Cercheremo di far bene, di giocare come sappiamo e cercheremo di contrastarli al meglio. Siamo forti, sappiamo cosa fare".