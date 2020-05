Cagliari, Simeone: "C'è tanta paura. Ripartenza solo quando il contagio è zero"

Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari, è stato intervistato da ESPN: "Secondo me il campionato dovrebbe ripartire quando il rischio di contagio è zero. Capisco che l'intero paese stia perdendo denaro, ma la cosa più importante è la salute. Stiamo mettendo a rischio la nostra vita, c'è tanta paura: c'è il pericolo di salire su un aereo o di andare in un hotel con persone che non conosci".

Simeone parla anche della sua avventura con la maglia del Cagliari : "Cercavo continuità nel Cagliari e i primi sei mesi sono stati molto buoni, abbiamo vissuto un momento incredibile, poi però è arrivato un momento difficile ed abbiamo iniziato a perdere. Nazionale? Ci penso sempre, spero di venire convocato di nuovo. Ora penso soltanto a giocare bene perché credo che se farò un buon anno, forse potrò avere una nuova possibilità".