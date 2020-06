Cagliari, Simeone: "Con il Verona abbiamo sbagliato l'approccio alla gara"

vedi letture

Il settimo gol in campionato di Giovanni Simeone non è bastato al Cagliari per evitare la sconfitta a Verona. Il centravanti argentino commenta così la gara ai microfoni del sito ufficiale dei sardi “Abbiamo iniziato male, l'approccio non è stato quello giusto. Dopo i primi venti minuti, si è rivisto il vero Cagliari: abbiamo corso, lottato, messo molti palloni in area. L'espulsione di Borini ci ha dato una mano però questo deve essere il vero Cagliari: aggressivo dall'inizio alla fine. Stare fermi per tanto tempo non è facile. Bisogna comunque continuare a lottare su ogni pallone. Non è stato semplice per me oggi, sono un giocatore che cerca la profondità e una squadra come il Verona si chiude bene, non concede molte possibilità. In alcune occasioni avrei potuto fare meglio, approfittare di alcuni spazi, specie nel primo tempo”.