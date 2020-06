Cagliari, Simeone: "Dobbiamo trovare la garra giusta. Ruolo da allenatore? Mi piace"

vedi letture

Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari in rete nella sconfitta contro l'Hellas Verona, ha parlato così a DAZN: "Abbiamo iniziato male e non abbiamo avuto l'approccio giusto per cominciare come dovevamo. I primi 20 minuti non siamo stati noi, non abbiamo fatto la guerra. Poi ci siamo riusciti anche grazie all'espulsione e questo deve essere fin dall'inizio".

La garra del padre Diego?

"La garra nasce in ognuno di noi. Anche stare fermo per tanto tempo e riniziare non è facile. Bisogna avere la passione per lottare su ogni pallone. Ora il gruppo sia unito e utilizzi questa garra per ripartire martedì".

La mancanza di appoggio in attacco?

"Sì, io sono più uno che attacca la profondità rispetto ad uno che fa il passaggio da gol. È stato difficile anche e soprattutto perché l'Hellas non lasciava spazi. Non ho approfittato di alcuni spazi come avrei dovuto. Poi quando inizi così non è facile".

L'inizio dell'Atletico?

"Ho seguito tutti gli allenamenti e sapevo che avrebbero iniziato bene. Ascolto molto mio padre e il ruolo da allenatore mi piace. Da lui devo solo ascoltare. Il Real? Io guardo tutte le partite".